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Kocaeli'deki merkezde felçli hayvanlar için protez yürüteç üretilecek - Son Dakika

Kocaeli'deki merkezde felçli hayvanlar için protez yürüteç üretilecek

04.10.2021 15:11
Kocaeli'deki merkezde felçli hayvanlar için protez yürüteç üretilecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde faaliyete geçirilen Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda felçli hayvanların protez yürüteç ihtiyacı karşılanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde faaliyete geçirilen Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda felçli hayvanların protez yürüteç ihtiyacı karşılanacak.

Kandıra'da faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları Eylem Planı kapsamında yeniden yapılandırıldı.

Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürülen merkezde, felçli hayvanlar için yürüteçler yapılacak, çeşitli atölyeler bulunacak. Merkezdeki hastane, sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam edecek.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı organizasyon yapmak istediklerini belirterek, mevcut merkezde hem nitelikli hem de kaliteli işler yapıldığını söyledi.

Burayı hayvanların daha mutlu olduğu bir mekana çevirmek istediklerini ifade eden Büyükakın, bunun için merkezde yeni tasarım yapıldığını kaydetti.

Büyükakın, tasarımın, kentin tamamında sokak hayvanlarıyla ilgili yeni sistem kurma anlamı taşıdığına dikkati çekerek, ilçe belediyeleriyle bu merkeze benzer küçük mekanlar kuracaklarını bildirdi.

"Peygamber Efendimiz ve medeniyetimizden örnekler aldık"

Ecdatlarının göçmen kuşlara hastaneler yaptığını ifade eden Büyükakın, kendilerinden de aynısının beklendiğini söyledi.

Başkan Tahir Büyükakın, şöyle devam etti:

"Bu tasarımı yaparken Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve medeniyetimizden örnekler aldık. O medeniyetin evlatları olarak, o tasarımı yapmak durumundaydık. Bunun için de hiçbir şeyi esirgemeden yapacağız. İlçe belediye başkanlarımıza bu proje sunulduğunda 'Hazırız.' dediler. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde mekanların kurulması için kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Orada yapılacak uygulamalar için gereken kaynak desteğini vereceğiz."

Projeyle ilgili hazırlanan protokolleri ilçe belediye başkanlarıyla imzalayacaklarını dile getiren Büyükakın, "Burada yürüteçler yapacağız ve diğer illerdeki ihtiyaçların karşılanması için burası adeta protez merkezi haline gelmiş olacak. Burası güzel bir merkez olacak. Medeniyetimize, bize, bu vatanın evlatlarına yakışan merkez olacak." diye konuştu.

Büyükakın, 11 belediye ile projeyi yaptıklarını belirterek, "İzmit Belediyemiz de şu anda kendilerine gönderilen protokolü değerlendiriyor. Protokolü değerlendirdikten sonra bize cevap vermelerini umuyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki onlar da bu protokolü imzalar ve İzmit'te de benzer çalışma yapılır. Eğer o yapılmazsa İzmit'te belediye olmadan da biz bunu yapar, devam ederiz ya da bu merkezi kullanacak getirme sistemi kullanırız. Onu o zaman düşünürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Büyükakın ile 11 ilçenin belediye başkanı, ilçelerde kurulacak sokak hayvanları bakımevleri protokolünü imzaladı.

Daha sonra merkezi gezen Büyükakın, tekerlekli protez uygulanan bir kediyi sevip mamayla besledi.

Sokak Hayvanları, Kandıra, Kocaeli, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki merkezde felçli hayvanlar için protez yürüteç üretilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'deki merkezde felçli hayvanlar için protez yürüteç üretilecek - Son Dakika
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