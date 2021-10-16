Kocaeli'nin yüksek kesimleri, sonbaharda oluşan renk cümbüşü drone ile görüntülendi.
Samanlı Dağları'nda, sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği güzel manzara oluştu.
Yılın her dönemi ilgi gören kentin yüksek kesimleri, ziyaretçilerini adeta renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.
Kente gelenlerin uğrak yerlerinden Başiskele ilçesindeki Menekşe Yaylası'na çıkan yollarda, sonbaharın renkleri eşsiz manzaralar sunuyor.
Kentin yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yüksek kesimlerde sonbahar renkleri havadan görüntülendi - Son Dakika