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Kocaeli Spor Şurası toplanıyor - Son Dakika

Kocaeli Spor Şurası toplanıyor

08.10.2021 09:01
Kocaeli Spor Şurası toplanıyor

Büyükşehir'in kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), "spor master planı" hazırlıkları kapsamında "Spor Şurası" düzenliyor

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli'ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA),Kocaeli Spor Master Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli "Spor Şurası ve Çalıştayı" geniş bir katılımla 12 Ekim Salı Günü Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak.

ORTAK AKIL ŞURA'DA BULUŞACAK

Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlaması amacıyla yapılacak Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayına Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MARKA, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Kent Konseyi, STKlar, özel tesis yöneticileri, fikir liderleri ve spor yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katılım sağlayacak.

ŞURA ÖNCESİ 2500 KİŞİYE ANKET

Şura öncesi Kocaeli'nde yaşayan ve spor ile ilgisi olan 2500 kişiye anket uygulandı. Ankete; sporcular, spor yöneticileri, antrenörler, sporcu aileleri, spor işletmecileri, sporla ilgili bürokratlar katıldı. Ankette katılımcılara; "Spor Kenti Kocaeli" yolculuğunda yaşanan sorunlar, yapılan yatırımlar ve yapılması gerekenler soruldu. Ankette öne çıkan başlıklar şurada masaya yatırılacak. Hazırlıklar kapsamında ayrıca; Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu, İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürleri ve İlçe Belediye Spor Müdürleriyle toplantılar yapıldı.

ŞURA 12 EKİM'DE KONGRE MERKEZİNDE

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı;Kocaeli Kent Yaşamı ve Spor, Spor Eğitimi, Okul Sporları ve Altyapı, Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri, Spor Turizmi, Doğa Sporları, Su Sporları, Salon Sporları, Engelliler ve Spor, Spor Kulüpleri (Futbol- Kocaelispor) ve E-spor konularına masaya yatıracak. Şuraya 700 kişinin katılım sağlaması ve kentin spor ile ilgili vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

SPOR MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Şura ve Çalıştaytan sonra elde edilen veriler; Uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kentin Spor Master Planı hazırlanacak.

Kocaeli Spor Şurası toplanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Spor Şurası toplanıyor - Son Dakika


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