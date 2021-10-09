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Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olma yolunda - Son Dakika

Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olma yolunda

09.10.2021 11:41
Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olma yolunda

Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin 75 noktasında ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun hasadı başladı.

Kocaeli'de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik etmek amacıyla kentin 75 noktasında ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun hasadı başladı.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile "sanayi kenti" Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de merkezi olma yolunda ilerliyor.

Proje kapsamında çiftçiler tarafından 1500 dekar alanda ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun hasadı, kadın işçiler tarafından yapılıyor.

Toplanan ürünler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde 8 milyon lira yatırımla açılan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nde aromatik bitki yağı olarak işlenerek ihraç edilecek.

"Köylerde alternatif ürünleri üretmeyi amaçlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AA muhabirine, TABİP çalışmaları kapsamında 75 tarlada hasat işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sene yeni diktikleri fidelerle alanın 1500 dekara ulaştığını aktaran Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde köylerde alternatif ürünleri üretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Aydınlık, katma değeri yüksek ürünlerle köylünün kazancının köyde yaşamaya yetecek hale gelmesini sağlamak için sistem kurmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Daha önce bu bitkilerin katma değerini ülkemizden dış ülkelere götüren bir sistem vardı. Bunlar kozmetik ürün, ilaç ve gıda takviyesi olarak, katma değerinin büyük kısmını yurt dışında bırakmak suretiyle geri dönüyordu. Bu nedenle özellikle Sekapark AŞ şirketimizin faaliyetlerini, tıbbi aromatik bitkiler üzerine yoğunlaştırdık. TÜBİTAK MAM ile yaptığımız iş birliği protokolüyle, onların ürettiği teknolojik bitki paketiyle bu ürünlerin en üst teknolojiyle süper kritik karbondioksit yöntemiyle ekstraktlarını çıkarıyoruz. Gördük ki çıkan ürünler, içerik açısından dünyada en kaliteli ürünler arasına girmeyi hak ediyor. Bu ürünlerimizin içeriği TÜBİTAK tarafından da tescillenmiş oluyor."

"Bitki ve üretim sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Proje için 10 milyon liraya yakın bir yatırım yaptıklarını dile getiren Aydınlık, İzmit ilçesinde hal binasının arkasındaki alanda, mayıs ayında hidrodistilasyon (uçucu yağ elde etme) ünitesinin de inşaatının tamamlanacağını anlattı.

Aydınlık, Kocaeli'nin endemik yapısına göre ilk etapta biberiye, tıbbi nane ve oğul otu üretimine başladıklarını, bitki ve üretim sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Çiftçilerin projeye ilgisinden bahseden Aydınlık, şöyle konuştu:

"Ekonomik sürdürülebilirliği olan bu tür 5, 10, 15 dekar arazilerde rantabl bir çiftçilik yapmanın da ilk örneği olacak Türkiye'de. Sadece ilimizde değil, tüm Marmara, yakın bölge illerinin de bu tür ürünlerinin işleme kapasitesini oluşturacağız. Sakarya, Bolu ve Düzce ve Yalova'da dikilen bitkilerin birçoğunu burada işlemiş olacağız. TÜBİTAK ile bunları artık ülkemizde işleyip katma değerin kalmasını sağlayacak bir sistem kurduk. Bu tür uygulamaların belediyeler aracılığıyla yaygınlaşması lazım. Biz belediyeler, köylünün yapamadığı kısmı yaparak, burada ekonomik katkıyı artırıyoruz. Bunu da şöyle sloganlaştırdık; destek büyükşehirden, emek ve alın teri çiftçiden."

"Kadınların istihdamı açısından da iyi oldu"

Üretici Rıfat Dursun da belediyenin fidanları ücretsiz verdiğini ve her türlü ekipman desteğini sağladığını söyledi.

Yaklaşık 10 dönüm alana tıbbi aromatik bitki ektiğini aktaran Dursun, "Daha önce tarlamda karpuz, mısır, buğday ekiyordum. Tıbbi aromatik bitkilerin ismini duymuştum ama ekmemiştim. Belediyeye güvendik ve faydalı olacağını düşündük. Şu anda 20 işçi çalışıyor tarlada. Onlar için de büyük bir gelir kaynağı oluyor." dedi.

İşçilerden Aysun Yılmaz, hasat döneminin güzel geçtiğine işaret ederek, "Kadınların istihdamı açısından da iyi oldu bu proje. Bizim için gelir kaynağı." ifadelerini kullandı.

Hasibe Bayır da projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmara, Kocaeli, Hasat, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olma yolunda - Son Dakika


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