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Kocaelili inşaatçılar, Sakarya'yı da çözüm arayış sürecine dahil etti - Son Dakika

Kocaelili inşaatçılar, Sakarya'yı da çözüm arayış sürecine dahil etti

08.10.2021 15:51
Kocaelili inşaatçılar, Sakarya'yı da çözüm arayış sürecine dahil etti

KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, İMO Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, inşaat sektöründeki sorunların çözüme kavuşturulması adına başlattıkları sürece dahil etti

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş ile birlikte, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (SATSO) ziyaret ederek, burada inşaat sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

SATSO'DA TOPLANTI

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde, Kocaelili inşaatçılar, Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Başkan Yardımcıları Cengiz Bayar ve Ali Çelik, SATSO 18. Meslek Komitesi Başkanı İlker Ergül ile bir araya geldi.

TÜM İLLERİN ORTAK SORUNU

İki şehrin, kentleşme, müteahhitlik ve inşaat sektöründeki faaliyetlerinin görüşüldüğü ve sorunların ortak çözümü için ilk adım mahiyeti taşıyan toplantıyı değerlendiren KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, "İnşaat sektörünü oluşturan yapı müteahhitleri, yapı denetim firmaları ve beton firmalarının yaşadığı sıkıntılar tüm illerin genel sorunu olarak önümüzde duruyor.

İŞLEYİŞİ YAVAŞLATAN ENGELLER

Sistematik olarak gerçekleşen maliyet artışları, sektörün alt bileşenlerinde artan bürokrasinin neden olduğu problemler, yürürlüğe giren yönetmelikler, ucu açık ve netleşmemiş kavramlar, tüm ülke genelinde inşaat, yapı denetim ve laboratuvar sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi karşı karşıya getirerek, işleyişin yavaşlamasına neden oluyor.

SAKARYA'YA TEŞEKKÜR

Bu sorunları aşma kararlılığındayız. Biz de Kocaeli Ticaret Odası ve sektördeki STK başkanlarımızla bir araya gelerek, komşu il Sakarya'yı da çözüm arayış sürecimize dahil etmek üzere ziyaret ettik. Sektör adına çok verimli bir toplantı oldu. Önce bölgesel sonra da tüm illerimizin inşaat alanındaki dinamiklerini bu sürece dahil ederek, yine ekonomide başat, yaşayan ve yaşatan sektör olmayı hedefliyoruz. Temsil ettiğimiz sektörün tek bir sorunu kalmayana dek çabalarımız sürecek. Bizlerle ortak yol yürümeye kararlı olan Sakarya'daki meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli, Sakarya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaelili inşaatçılar, Sakarya'yı da çözüm arayış sürecine dahil etti - Son Dakika


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