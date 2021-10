'Kocam parası için öldürüldü' - Son Dakika

ANTALYA'da, tartıştığı 20 yıllık galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden 2 bıçak darbesiyle öldüren Ömer Demir'in (47) tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Demir, savunmasında, Urey'in yaralandığının farkında olmadığını öne sürdü. Sevim Ürey ise eşinin parası için öldürüldüğünü iddia etti.

Olay, 28 Haziran'da, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 kez bıçaklayarak kaçtı. Urey, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Demir, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Demir, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'YARALANDIĞININ FARKINDA DEĞİLDİM'Sanık Ömer Demir, savunmasında, "Üzeyir, olay günü yanıma bir araçla geldi. Araçta Üzeyir, halamın kızı E.T. ile bir bayan vardı. Dışarıdayken araç içindeki E.T. onun dedikodusunu yaptığımı iddia etti. Ben de E.T. ile konuşmak için araca bindim ama Üzeyir bana 'Gerek kalmadı, sen in' deyince indim. Bir süre sonra E.T.'yi arayarak, 'Senin hakkında ne dedikodu yapmışım? Kafama takıldı. Kim sana böyle bir şey söyledi' dedim. Bunun üzerine E.T. mikrofonu açarak, Üzeyir'in söylediğini belirtti. Ben de E.T.'nin yanındaki Üzeyir'e 'Ben ne zaman böyle bir şey söyledim?' dedim. O bana küfretti, ben de ona küfrettim. O da 'Geliyorum yanına' dedi. Ben de 'Gel' dedim. 2 dakika sonra Üzeyir aracıyla geldi. Ben de tahta saplı bıçağı alarak yanına gittim. Tartıştık. Birbirimize küfrettikten sonra kavgaya tutuştuk. Beraber yere düştük sonra birlikte kalktık. Üzeyir, geri geri adım attı, yere düştü. Onun yaralandığının farkında bile değildim. Üzeyir'e bıçakla doğrudan saldırmadım" dedi.'ŞİKAYETÇİYİM'Şikayetçi Sevim Urey ise Üzeyir'in eşi olduğunu belirterek, "Eşimin son zamanda hisseli bir taşınmazı satmış olması ve parası bulunması sebebiyle sanık tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. İsmi geçen herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, sanık Ömer Demir'in tutuklunun halinin devamına karar verilerek ertelendi.