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Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi - Son Dakika

Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi

20.10.2021 16:28
Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi

ANKARA'da, 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Nurgül Akgün, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Yatacak yer bulamasın" dedi.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ'Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızın Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyip, "Ben annemden değil babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Yatacak yer bulamasın. Benden sürekli su isterdi. Kaç kere verdim. Bir kere daha isteyince vermedim. Elindeki bastonuyla beni iyice dövdü. Anneme sürekli 'Banyo ve tuvaletin ışığını kapat', çay yaptığı zaman 'Tüpü kapat' diye bağırıp döverdi" dedi.Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi" diye konuştu.ADLİ TIP KURUMUNA SEVK

Nurgül Akgün'ün beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mevlüde Akgün'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi

Ahmet Akgün, Adli Tıp, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasını öldüren sanığın kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi - Son Dakika
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