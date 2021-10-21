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KoçDigital'den veri ve ileri analitik için eğitim atağı - Son Dakika

KoçDigital'den veri ve ileri analitik için eğitim atağı

21.10.2021 11:13
KoçDigital'den veri ve ileri analitik için eğitim atağı

KoçDigital Academy; Boston Consulting Group, Koç Üniversitesi akademisyenleri ve KoçDigital uzmanları tarafından oluşturulan programla veri analitiği alanında derinleşmek isteyen sektör ve departman bağımsız tüm profesyonellere yönelik eğitim veriyor.

KoçDigital Academy; Boston Consulting Group, Koç Üniversitesi akademisyenleri ve KoçDigital uzmanları tarafından oluşturulan programla veri analitiği alanında derinleşmek isteyen sektör ve departman bağımsız tüm profesyonellere yönelik eğitim veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veriden değer üretmeyi hedefleyen kurumların çözüm ortağı KoçDigital'in sektör bağımsız tüm profesyoneller için hazırladığı KoçDigital Academy "İş Dünyası için Veri ve Analitik (Data & Analytics for Business) Programı"nın yeni dönemi 8 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

KoçDigital, Boston Consulting Group (BCG) ve Koç Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen program, veriye odaklı çalışmak isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlandı. Çevrim içi gerçekleşecek programa katılım için kayıtlar 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Üretimden pazarlamaya, insan kaynaklarından bilgi teknolojilerine (BT) kadar kurumların tüm iş süreçlerinde veriden değer yaratmak isteyen her profesyonelin katılabileceği KoçDigital Academy "İş Dünyası için Veri ve Analitik Programı"ndan bugüne kadar 130 iş insanı mezun oldu.

Deneyim odaklı eğitim

Program, ileri analitik, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojileri günümüzün gelişen yeni iş modelleriyle entegre ederek sektör deneyimli mentorlar eşliğinde proje deneyimi odaklı bir eğitim modeli sunuyor.

BCG'nin dünya çapındaki farklı sektörlerden gerçek iş deneyimlerinin yanı sıra KoçDigital'in kapsamlı iş pratikleri ile zenginleştirilen program, Koç Üniversitesi akademisyenleri ve müfredatıyla destekleniyor. Salgın şartlarında çevrim içi gerçekleşen program, esnek uygulamasıyla profesyonellerin eğitime ayırdıkları zamanı daha verimli kullanma ve "iş içinde pratik yapma" avantajı da sunuyor.

Programa kendi iş alanlarında gelişmiş analitik ve yapay zeka çözümlerini kullanan, giderek büyüyen veri yönetimi, analizi ve ilgili diğer BT ekipleriyle çalışma ihtiyacı duyan sektör bağımsız tüm iş profesyonelleri katılabiliyor.

Koç Üniversitesi, İş Dünyası, Pazartesi, Kasım, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji KoçDigital'den veri ve ileri analitik için eğitim atağı - Son Dakika


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