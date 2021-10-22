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Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor - Son Dakika

Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor

22.10.2021 14:28
Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor

Yönetici ve Takım Koçu Can Deniz Timur, geleceğin yönetim becerisi olarak kabul edilen 'koçluk' hakkında bilgi verdi.

Yönetici ve Takım Koçu Can Deniz Timur, geleceğin yönetim becerisi olarak kabul edilen 'koçluk' hakkında bilgi verdi. Koçluk becerilerine sahip olmanın kişinin iş hayatındaki verimliliğini büyük oranda arttırdığını kaydeden Timur, "Koçluk alan işletmelerin, çalışan performansını yüzde 70, iletişim becerilerini yüzde 72, iş ilişkilerinde verimliliği yüzde 73, işletme yönetiminde verimliliği yüzde 75 oranında artırdığını" ifade etti.

Geleceğin yönetim becerisi olarak kabul edilen 'koçluk' hakkında bilgi veren 212 Derece Koçluk Akademisi Kurucusu MCC Can Deniz Timur, "Günümüzde koçluk, üretkenliği ve verimliliği desteklemek, değişim ve krizleri yönetmek için çok önemli bir beceri olarak görülmekte. Bu beceride ustalaşmış işletmelerin çalışanları daha hevesli, başarılara aktif olarak katkı sağlıyor. Aynı zamanda mali kayıpların engellenmesi, zayıf müşteri hizmetlerinin önüne geçilmesi, çalışan devamsızlıklarının çözümlenmesi gibi çıktılar da söz konusu. Bu anlamda koçluk kültürünün oluşturulması için birçok örgütsel neden mevcut" diye konuştu.

Google tarafından 10 yıldan uzun bir süreye yayılan ve etkin yöneticilerin hangi özellikleri taşıdığını tespit etmek amacıyla Oksijen Projesi adı altında gerçekleştirilen bir çalışmadan bahseden Timur, "Onbinlerce yöneticinin performans belgeleri incelenip analiz edildiğinde iki önemli sonuç ortaya çıktı. Birincisi; koçluk, yöneticilerin yapmakta zayıf olduğu beceridir. İkincisi ise; koçluk, yöneticilerin yapmakta en iyi olmaları gereken beceridir. Google, oksijen projesi çalışması ile, etkileyici bir yönetici olmanın ilk kuralının iyi bir koç olmaktan geçtiğini ortaya koydu. Aktif dinleme, açık uçlu ve güçlü sorular sorma, kendinin ve çalışanın düşünce yapısının farkında olmak, özel iletişim yolları geliştirmek gibi koçluk yetkinliklerini kullanan yöneticilerin daha başarılı olduğu gözlemlendi" dedi.

KOÇLUK BECERİLERİNE SAHİP OLMAK İŞ İLİŞKİLERİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Timur, bu konuda Uluslararası Koç Federasyonu'nun (ICF) yaptığı bir başka araştırmaya da değinerek "Koçluk alan işletmelerin, çalışan performansını yüzde 70, iletişim becerilerini yüzde 72, iş ilişkilerinde verimliliği yüzde 73, işletme yönetiminde verimliliği yüzde 75 oranında artırdığını ve işletmelerde koçluğun gittikçe yaygınlaştığı" ifadelerini kullandı.

Kurumsal firmalar ile yaptıkları çalışmalarda koçluğun etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Timur, "Etkili bir koçluk eğitimi almamış yöneticilerin, özellikle

performans ölçümlerinde, geribildirim oturumlarında çok fazla yönlendirdiklerini, daha fazla konuştuklarını ve sorumluluk verme yerine otoriter bir tavra yönelim olduğunu gözlemliyoruz. Performans düşüklüğü gerçekleştiğinde geribildirimin yerini suçlayıcı bir yaklaşım alabiliyor. Bu davranış kalıpları bir süre sonra iklimi oluşturuyor ve doğal karşılanıyor" diye konuştu.

KOÇLUK ZOR SÜREÇLERDE DEĞİŞİMİ KOLAŞTIRIYOR

Koçluğun, zor süreçlerde değişimi kolaylaştırıcı bir etkisi bulunduğunu söyleyen Timur, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin, işletmeler uygulayacakları yeni bir yaklaşıma tüm çalışanlarının uyum sağlamasını istemektedir. Oysa her çalışan bu isteğe aynı şekilde tepki göstermeyecektir. Bazı çalışanlar oldukça kolay uyum sağlayabilirken, bazı çalışanlar için bu durum daha zor olacaktır. Bu süreçte koçluk yeni uygulamalara niçin ihtiyaç olduğunu, hangi noktalarda zorlanıldığı ve bu zorlukların nasıl üstesinden gelineceğini sorgulama noktasında bize önemli bir destek sunmaktadır."

Koçluk becerisine sahip bir yöneticinin, takım üyelerinin kendi çözümlerini bulmasını destekleyerek öz güvenlerini geliştirdiğini söyleyen Timur, "Koçluk, çalışanların sorunları karşısında sorumluluk alarak çözüm odaklı kalmalarını teşvik eder. Yine takım içerisinde kolektif zekayı destekleyerek, takım kapasitesini genişletir. Unutmamak gerekir ki başarılı sonuçlar, farklı alışkanlıklar ve kaslar gerektirir. Benim düşüncem koçluk kası gelişmiş şirketler yeni dönemde değişime daha iyi ayak uyduracaktır" diyerek sözlerini tamamladı.


Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor

Can Deniz, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçluk becerilerine sahip olmak hem performans hem de iş ilişkisi verimliliğini arttırıyor - Son Dakika
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