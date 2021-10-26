Kolombiya'da Beyaz Eller Korosu, Bogota Filarmoni Orkestrası ile performans sergiledi - Son Dakika

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İşitme engelliler sınıfından genel görüntüler
İşitme engelliler sınıfından detay görüntüler
Bogota Filarmoni Orkestrası üyesinin açıklamaları
İşitme engelli öğrencilerin beyaz eldivenleriyle orkestra eşliğinde sergiledikleri performans Kolombiya'nın başkenti Bogota'da işitme engelli gençlerden oluşan Beyaz Eller Korosu, Bogota Filarmoni Orkestrası ile birlikte performans sergiledi. İşitme engellerine rağmen aldıkları müzik dersleri ile müzik sevgilerini pekiştiren, beyaz eldiven giyen genç koro üyeleri, bu tutkularını büyük sahnelere taşıma konusunda emin adımlarla ilerliyor.
Kaynak: AA
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