Üye Girişi
Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı - Son Dakika

Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı

29.10.2021 05:28
Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı

Kolombiya'da yasa dışı koka yaprağı üretimi yapıldığı tespit edilen tarlalarda incelemelerde bulunurken köylüler tarafından alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı.

Kolombiya'da yasa dışı koka yaprağı üretimi yapıldığı tespit edilen tarlalarda incelemelerde bulunurken köylüler tarafından alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı.

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu köyünde yasa dışı koka yaprağı üretimi yapıldığı ihbarını alan askerler, bölgede çalışma başlattı.

Bu sırada askerlerin etrafını saran köylüler, önce silahlara el koydu, ardından da askerlerin köyden çıkışına izin vermedi.

Ombudsman Ofisi Direktörü Carlos Camargo, askerlerin serbest bırakılması için köylülerle 12 saati bulan arabuluculuk faaliyeti yürüttüklerini belirterek, problemin operasyona gerek kalmadan diyalog yoluyla çözüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada ise askerlerin görevlerini icra ederken köylülerce etraflarının sarıldığı vurgulanarak, "Askerlerin silahlarını aldılar, buna rağmen vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemeyen askerler, sorununun barışçıl şekilde çözülmesini bekledi." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'da koka yaprağının yasa dışı ekilmesinin önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri, sürpriz operasyonlar düzenliyor.

Kolombiya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt 23:15 ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz 22:38 Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz
Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak 21:48 Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım 20:23 Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor

Son Dakika Haberleri
22:31 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
Sivas'ta sağlıkçıları taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 24 yaralı Sivas'ta sağlıkçıları taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 24 yaralı         
00:34
CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim         
23:21
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak         
22:50
Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor         
22:05
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı         
09:06
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 05:33:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement