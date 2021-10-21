Kolombiya ve Venezuela meclislerinden ilişkileri normalleştirme girişimi - Son Dakika

Kolombiya Senatosu ve Venezuela Ulusal Meclisince, iki ülke ilişkilerinin yeniden normalleşmesi amacıyla girişimde bulunuldu.

Kolombiya'da muhalefetteki Yeşil İttifak (Alianza Verde) Senatörü Jorge Guevara'nın, iki ülke ticari ilişkilerinin normalleşmesi için genel kurula sunduğu öneri kabul edildi.

Bunun üzerine iki ülke meclisleri, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini teşvik için komisyonların kurulmasına karar verdi.

Kolombiya Kongresi Başkanı Juan Diego Gomez, konuya ilişkin açıklamasında, Venezuela Meclisi ile iletişime geçtiğini belirterek, "Bence bu bir ilerleme olabilir. Belki de Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ve Devlet Başkanı Ivan Duque için önemli bir mesajdır, çünkü bu siyasi ideolojiye sahip olmayan, ticari bir meseledir. Diyebilirim ki ülkeye ait bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan öneriye destek

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, Gomez'in çağrısına Venezuela yasama organı olarak normalleşme sürecini başlatmak için tam destek verdiklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da meclislerin çalışmasına destek vererek, "Kolombiya yasama gücü tarafından önerilen bu girişimi alkışlıyoruz." dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den çağrıya henüz bir yanıt gelmezken, daha önce yaptığı açıklamada ise Maduro Venezuela'nın başında bulunduğu sürece bu hükümeti tanımayacağını söylemişti.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da koptu

Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.