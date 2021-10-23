Kolombiyalı futbol takımı Heroes de Honor, antipersonel mayın kurbanlarının umudunu güçlendiriyor - Son Dakika

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Elli yıldan fazla bir süredir Kolombiyalılar, yasadışı silahlı gruplar arasındaki kavgaların sonuçlarından acı çekiyor. Ülkede, kırsal alanlara, mahalli kasabalara ve köylere döşenen mayınlar bir çok insanın hayatını kabusa çevirdi.

Antipersonel mayınlar, sadece insan hayatını tehlikeye atmakla kalmayıp, bir çok sivilin ve askerin de engelli kalmasına neden oldu.Yaşanan bu dramın eşiğinde spor, Latin Amerika ülkesinin gelecek nesillerinin barış içinde inşasına ilham vermek için en güçlü direniş aracı haline geldi.

2016 yılının başında, bir grup adam Kolombiya topraklarında antipersonel mayınların kurbanı olan askerlerin haklarını savunmak için Heroes de Honor (Onur Kahramanları) adlı bir futbol takımı kurdu.

Onur Kahramanları, spor, eğlence ve boş zaman kullanımına kadar tüm engelli insanları tanıtmak, sponsor olmak ve bütünleştirmek için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir spor kulübü. Hedefleri ise, protezleriyle futsalın öncüleri olmak, ulusal ve uluslararası arenada tanınmak.

Düzenli askerler, lise askerleri, profesyonel askerler, astsubaylar ve Kolombiya Ulusal Ordusu subaylarından oluşan grup, futbolu sadece fiziksel engeller için değil, aynı zamanda psikososyal duygular için de bir rehabilitasyon aracı olarak eğitiyor.

Klupte, antipersonel mayınlarının ve patlayıcıların kurbanı 20 eski silahlı kuvvetler üyesi var.