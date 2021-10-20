Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zafer'i konseri - Son Dakika

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- Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zafer'i konseri

OSMANİYE - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Osmaniye'de konser düzenledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle 'Büyük Zaferi Anma' etkinlikleri kapsamında, 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında konser verildi. Halka açık gerçekleştirilen konserde Sakarya Marşı, Vatan Marşı, İzmir'in Dağlarında, Hoş gelişler Ola ve Trakya marşı gibi birçok marş ve türkü seslendirildi. Konsere katılım gösteren protokol mensupları ve vatandaşlarda zaman zaman marş ve türkülere eşlik etti.

Konsere Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı T. Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.