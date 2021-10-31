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Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

31.10.2021 22:07

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı Komşu iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü Gaziantep'te komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Komşu iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi 79 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu taraflar silah kullanmaya başladı.

Silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Komşu iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı Sokak ile mahallenin pek çok noktasında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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