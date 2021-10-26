Konak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Konak'ta, parklardan semt merkezlerine, sokaklardan meydanlara, ilçenin her noktasında doyasıya yaşanacak.

Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet Resepsiyonu ile başlayan Cumhuriyet Bayramı haftası, Gültepe'den Alsancak'a, Halilrıfatpaşa'dan Güzelyalı'ya tüm Konak'a yayılan etkinliklerle her gün şölen havasında yaşanacak. 26 Ekim'de Şef Hüseyin Güzeltepe'nin yöneteceği TSM Korosu, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda sahne alacak. 27 Ekim'de ise bayram coşkusu, İzmir Milli Kütüphane'de gerçekleşecek Cumhuriyet Konseri'yle devam edecek.

Cumhuriyet'in resmi birlikte çizilecek

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri arasında en heyecan uyandıranlardan biri de "Cumhuriyetin Resmini Birlikte Yapıyoruz" canlı resim performansı olacak. 28 Ekim'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişine yerleştirilen dev tuval üzerine, vatandaşların da katılımıyla eşsiz bir resim oluşturulacak. Cumhuriyet sevdalılarının rengarenk boyaları tuvale aktararak oluşturacağı resim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş zamanına ait sürpriz bir fotoğrafı da gözler önüne serecek. Bu yıl da Cumhuriyetin resmi hep birlikte çizilecek.

Cumhuriyet kadınlarından Cumhuriyet sergisi

Konak Belediyesi'nin en yeni semt merkezlerinden İkizevler Semt Merkezi ise Cumhuriyet Bayramı haftasında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. 22 kadın sanatçının eserleriyle katıldığı "Atatürk'ün İzinde Çağdaş Cumhuriyet Kadınları Karma Resim Sergisi" 27 Ekim'de açılacak. Resim, seramik ve heykel eserlerinin yer aldığı sergi 5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Cumhuriyet aşkıyla yürüyecekler

Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet ateşini İzmir'den yayan Cumhuriyet Korteji, Atatürk sevdalısı Gültepe semtinde yapılacak. Atatürk Anıtı'nın şehri selamladığı Gültepe Meydan Parkı'nda başlayacak olan meşaleli yürüyüş, Cumhuriyet Bayramı konserinin yapılacağı Turgut Reis İlkokulu'nda son bulacak.

Cumhuriyet Bayramı'na özel konser

Konaklılar, Cumhuriyet Kortejinin ardından, bayram kutlamalarına Cenk Bosnalı'nın sahne alacağı konserle devam edecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 28 Ekim gecesi Konak Gültepe'den ezgilerle yayılacak. 29 Ekim günü ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gültepe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile taçlanacak. Öte yandan Konak Belediyesi'nin Basmane'deki ana hizmet binası da Cumhuriyet Bayramı için ışıklandırılacak ve özel ışık ve lazer gösterisi yapılacak