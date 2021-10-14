Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon sahibi Hasan Koyuncu (33), işyerine gelen Necati Ö., tarafından tabanca vurularak öldürüldü. Zanlıyı yakalayan vatandaşlar polise teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki belediye binası altında bulunan konfeksiyon mağazasında meydana geldi. Koyuncu ile işyerine gelen Necati Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Necati Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Koyuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu, yere yığılırken, silah sesleri üzerine işyerine gidenler Necati Ö.'yü etkisiz hale getirip, olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Koyuncu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.