Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dün kaçırılan 20 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde dün ayrılıkçı grup tarafından kaçırılan 20 kişi fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde bulunan Munguli köyünden "Mai Mai Kata Katanga" grubu üyelerince kaçırılan 20 köylü serbest bırakıldı.

Silahlı grup üyeleri, serbest bırakma karşılığında her aliden 25 bin Kongo frangı (115 lira) ile 50 bin Kongo frangı (230 lira) arasında fidye aldı. Serbest bırakılan köylüler de ailelilerine kavuştu.

Ayrılıkçılar, dün Fizi bölgesindeki Munguli köyüne saldırarak 7'si çocuk 20 kişiyi kaçırmıştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık fidye için insan kaçırıyor.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı grup, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.