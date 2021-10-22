Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrinde isyancıların saldırısında 18 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberle göre, Beni'nin Kalembo bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

İsyancıların birçok evi yağmaladığı ve yaktığı saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi kaçırıldı.

Bölgede isyancılar sık sık fidye talep etmek için adam kaçırıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.