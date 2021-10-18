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Kongo ve Ruanda ordusu sınırda karşı karşıya geldi - Son Dakika

Kongo ve Ruanda ordusu sınırda karşı karşıya geldi

18.10.2021 17:39
Kongo ve Ruanda ordusu sınırda karşı karşıya geldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu, Kuzey Kivu eyaletinin Ruanda sınırında bulunan Kibumba bölgesinde, Ruandalı askerlerin saldırı girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu, Kuzey Kivu eyaletinin Ruanda sınırında bulunan Kibumba bölgesinde, Ruandalı askerlerin saldırı girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu.

KDC 34. Sınır Askeri Birliği Bölge Komutanı Albay Guillaume Njike, yaptığı açıklamada, Ruanda Savunma Kuvvetleri'ne (RDF) ait bir askeri birliğin, KDC'nin sınır bölgesi Kibumba'ya saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Saldırı girişiminin, KDC silahlı kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Njike, bölgenin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Saldırı sonrası kendi topraklarına dönen Ruandalı askerlerin, dönüş yolundaki birçok evi yağmaladıkları iddia edildi.

Şu ana kadar Ruanda tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında "Kasika Katliamı" yüzünden sık sık gerginlik yaşanıyor.

Kasika Katliamı

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, 24 Ağustos 1998 gecesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kasika kasabasında, Ruandalı askerlerin saldırısında çoğu kadın ve çocuk 1000'den fazla sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.

Ruanda'daki 1994 soykırımından sonra, Kasika yakınlarına yerleşen eski Ruandalı askerler, Kasika Katliamı'nın sorumlusu olarak gösteriliyor.

KDC'nin doğusu, Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Kasika bölgelerinde bugün de şiddet eylemleri yaşanmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo ve Ruanda ordusu sınırda karşı karşıya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo ve Ruanda ordusu sınırda karşı karşıya geldi - Son Dakika
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