KONSERDE 15 YAŞINDAKİ OZAN'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ADANA'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, kavga ettiği Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayıp öldüren ve yanındaki 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ekim'de, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.?yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.C.?yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yakaladı.

'YAŞANANLARA İNANAMADIM'

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özdoğan'ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını belirterek, 'Onlar gittikten sonra aradım. 'Oğlum ben de geleceğim' dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldumö dedi.

'KAVGANIN NEDENİNİ BİLE BİLMİYORUZ'

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, 'Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Akif Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Akif Ozan'ın bana 'bıçaklandım' diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruzö diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.