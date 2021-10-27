Kontrol noktasında durdurulan araçlardan kaçak alkol bandrolleri çıktı - Son Dakika

Antalya'da yol kontrolleri sırasında durdurulan araçların içerisinde yapılan aramada kaçak alkol bandrolleri ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aksu ilçesi Topallı Yol Kontrol Noktasında Ö.Y., U.F. ve T.G. isimli şahısların araçlarında yapılan aramada 73 Adet kabşon (Şişe ağzı kapama materyali), 2 adet içi sıvı dolu şişe, 256 adet tekel bandrolü, 656 adet etiket, 59 adet marka yazılı alkol şişesi, 58 adet marka yazılı alkol şişesi kapak jelatini ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.Y. ve U.F. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. T.G. isimli şahıs ise gözaltına alındı. T.G., adliyeye sevk edildi. - ANTALYA