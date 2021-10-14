Üye Girişi
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

14.10.2021 11:36
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Salihli yönünden, Ahmetli yönüne gitmekte olan Ö.T.(23) idaresindeki 45 RM 065 plakalı araç, Anlara- İzmir E96 Karayolu Sart Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan D.E.Y.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Salihli, Tragger, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement