Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı - Son Dakika

Kontrolden çıkan kamyonet bahçeye daldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet bahçeye uçup, ağaca çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet bahçeye uçup, ağaca çarptı. Ağır hasar alan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Mesudiye Mahallesinden Şibali Mahallesi istikametine seyir halinde olan Burak Güney (27) yönetimindeki 16 NTA 62 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun solunda bulunan bahçeye uçtu. Ağaca çarparak durabilen kamyonetteki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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