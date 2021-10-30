Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek-Karpuzcu karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Servet K.Y. idaresindeki 63 M 9245 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayaya çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan A.K. (51) M.K (14) S.K. (23) M. A.K. (1) A.M.Y. (2) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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