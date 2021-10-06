Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Helvadere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. (26) idaresindeki 68 ABJ 662 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı adeta hurdaya döndü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasemin A. (23) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY