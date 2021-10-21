Üye Girişi
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

21.10.2021 23:42
Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan adeta ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 67 ACG 266 Dacia marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan otomobilde sürücü yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı. - SAKARYA

Otomobil, Sakarya, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Türkiye'den Kazakistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında 22:37 Türkiye'den Kazakistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Gölette yakaladığı kurbağayı kıyıya çekmek isteyen yılanın verdiği mücadele kamerada 22:20 Gölette yakaladığı kurbağayı kıyıya çekmek isteyen yılanın verdiği mücadele kamerada
Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi 21:58 Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi 21:08 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi 20:53 Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet tepki geldi
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıracak itiraf! Avrupa Ligi'ni gözden çıkardı         
23:25
Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar         
22:47
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi         
22:11
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı         
21:04
Rusya'da gol sonunda geldi! Genç yıldız müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi Rusya'da gol sonunda geldi! Genç yıldız müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi         
20:45
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı         
15:25
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 23:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement