Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesine kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre Kestel'e bağlı kırsal Ümitalan Mahallesi mevkisinde, Bursa'ya doğru seyir halinde olan Y.B. idaresindeki 26 GH 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi.
Meydana gelen kazada sürücüsü Y.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan takla atarak devrilen araç, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: AA
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