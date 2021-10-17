Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu - Son Dakika

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 16 AZ 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna uçtu. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil ağaçlara ve çitlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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