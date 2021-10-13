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Konut satışları yüzde 7,6 arttı - Son Dakika

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

13.10.2021 10:22
Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 18,3 AZALDI

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 29 BİN 759 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 117 BİN 384 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 967 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 176 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA EYLÜL AYINDA 6 BİN 630 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

-İHA-

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Türkiye, Eylül, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konut satışları yüzde 7,6 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konut satışları yüzde 7,6 arttı - Son Dakika
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