Konya Balık Hali'ndeki silahlı kavga iddianamesinde "haraç" detayı - Son Dakika

Konya'da balık halinde iki grup arasında çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 13 sanık hakkında dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, toplanan deliller kapsamında olaya ilişkin detay ve değerlendirmelere yer verildi.

Meram ilçesinde bulunan balık halinde balıkçılık yapan tutuklu sanık Bekir K'nin, yine aynı halde balıkçılık yapan tutuklu müşteki sanık Mustafa Y. ve ailesiyle geçmişe dayalı bir husumetinin bulunduğu belirtilen iddianamede, Bekir K'nin 2008 yılında Mustafa Y'yi silahla yaralayarak cezaevine girip çıktığı kaydedildi.

Mağdur, müşteki şüpheli, tanık beyanları ile diğer tüm delillerin incelendiği vurgulanan iddianamede, "Son yıllarda, Bekir K'nin birlikte hareket ettiği kalabalık bir grupla, balık hali esnafını haraca bağladığına ilişkin iddiaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu olaydan 2 gün önce de kamera görüntülerinde sabit olmak üzere, Bekir K'nin yanında 6 kişiyle balık haline geldiği, burada balıkçılık yapan Yusuf Şimşek'e haraç adı altında, 'Sana 100 bin lira ceza yazdım. Yarın benim 100 binimi al gel. Mustafa Y'ye de 100 bin ceza kestim. Onların dükkanını da alacağım, burada kan akacak' dediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ertesi gün, yani olaydan bir gün önce Bekir K'nin Mustafa Y'yi çağırması üzerine ofiste görüştükleri, bu görüşme sırasında Bekir K'nin Mustafa Y'ye "Yusuf Şimşek'e 100 bin ceza kestim. Senin de cezan 100 bin lira. Sezon sonunda da haldeki dükkanlarını bana devredeceksin. Savaşı ben başlattım, bu savaşta sen ölürsün." dediği belirtildi.

İddianamede, "Olay günü Bekir K. yanında sanıklar Hakan K, Ziya K, Nizamettin Ö, Oğuzhan Koyunsever, Emrullah A, Coşkun B. ve Veli Ş. ile kalabalık bir grup halinde, paraları tahsil etmek amacıyla silahlı şekilde hale geldikleri tespit edilmiştir" değerlendirmesine yer verilerek, olay günü taraflar arasında halde çatışma çıktığı ve çatışma sırasında Oğuzhan Koyunsever'in öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Balık halinde çalışanlardan ve olaya, olaydan önceki sürece şahit olan polis memurlarından tanık olarak ifadesine başvurulanlar, Bekir K'nin halde bazı balıkçıları haraca bağlamaya çalıştığından haberdar olduklarını söyledi.

İddianamede, "Şüpheliler Bekir K, Hakan K, Ziya K, Emrullah A, Veli Ş, Coşkun B, Nizamettin Ö, Ertuğrul E'nin fikir ve eylem birliği içerisinde balıkçılık yapan Yusuf Şimşek'ten haraç adı altında 100 bin lira isteyerek, 5 Şubat tarihine kadar paranın verilmemesi halinde balık halinde kan akıtılacağı tehdidinde bulundukları, Mustafa Y'den de 100 bin lira para ve sezon sonu dükkan devri isteyerek, paranın verilmemesi halinde Mustafa Y'nin öldürüleceği tehdidinde bulundukları, 5 Şubat günü silahlı şekilde hale geldikleri anlaşılmakla, böylece 'birden fazla kişiyle silahlı yağmaya teşebbüs' ettikleri hususunda deliller elde edilmiştir." denildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bekir K. ve grubunun, verilen süre içerisinde haraç adı altında istenen paraların ödenmemesi nedeniyle silahlı şekilde hale geldiğini gören tutuklu sanıklar Mustafa Y, Abdurrahman Y, Uğur H, Hakkı Y. ve Faruk G'nin, Oğuzhan Koyunsever'i "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

5 tutuklu şüphelinin ayrıca sanık Nizamettin Ö'ye karşı "haksız tahrik altında kasten yaralama", Coşkun B. ve Veli Ş'ye karşı "basit yaralama", halde müşteri olarak bulunan Bilal Bahattin Ö'ye karşı "olası kasıtla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Karşı tarafa "nitelikli yağma" suçundan 2'şer kez 15 yıl hapis talebi

Sanıklar Bekir K, Hakan K, Ziya K, Emrullah A, Veli Ş, Coşkun B, Nizamettin Ö, Ertuğrul E'nin "nitelikli yağma" suçundan ikişer kez 15'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca sanıklar Bekir K, Hakan K, Ziya K, Emrullah A, Veli Ş, Coşkun B, Nizamettin Ö. ve Ertuğrul E'nin Mustafa Y'ye karşı "kasten yaralama", Efekan Y'ye karşı "olası kastla basit yaralama", mağdur Harun K'ye karşı "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde 5 Şubat'ta, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatmış, kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklu bulunan 13 sanık hakkında dava açıldı.