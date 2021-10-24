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Konya Bisiklet Festivali kapanış turuyla sona erdi - Son Dakika

Konya Bisiklet Festivali kapanış turuyla sona erdi

24.10.2021 14:38
Konya Bisiklet Festivali kapanış turuyla sona erdi

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3 gün süren festivalde şovlar, sergiler ve bisiklet yarışları ilgi çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3 gün süren festivalde şovlar, sergiler ve bisiklet yarışları ilgi çekti.

Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleştirilen bisiklet turuyla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada, yapılan yatırım ve etkinliklerle, "Bisiklet şehri Konya" olarak duydukları gururu artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bisiklet Festivali'ne yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Altay, "Yaptığımız etkinliğe olan katılımın yüksekliği bu konuda daha çok şey yapmamız gerektiğinin göstergesidir. İnanıyoruz ki şehir güzelleştikçe, modernleştikçe bisiklet kullanıcılarının sayısı artacak." diye konuştu.

Bisikletlilerin güvenliği için sürücülere çağrı

Altay, araç sürücülerine çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

"Lütfen bizi görün ve bize dikkat edin. Bisiklet yolları, otopark değil. Bu yolları park alanı olarak kullanmayın. Konya'da bisikletin gelişmesini istiyorsak kullanıcılara saygıyı artırmamız gerekiyor. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ama her köşe başına bir polis ve zabıta koymak mümkün değil. Araç sürücülerinden bisikletlerin farkına varmalarını tekrar üzerine basarak ifade ediyorum."

Altay, kentte bazı günler belirli caddeleri trafiğe kapatarak, bisikletlilerin kullanımına açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kapanış etkinliğine; Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Ay, Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin katıldı.

İlk sürüş eğitim parkurları, bisiklet muayene ve tamir standı ile ahşap bisikletin yer aldığı Bisiklet Festivali'ni 3 günde on binlerce kişi ziyaret etti.

Bisiklet Festivali, Bisiklet, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Bisiklet Festivali kapanış turuyla sona erdi - Son Dakika


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