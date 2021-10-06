Konya Büyükşehir "Açık Veri Portalı"nı hizmete sundu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'ya ait verilerin yer aldığı "Açık Veri Portalı"nı hizmete sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teknolojinin getirdiği kolaylıkları vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Konya Açık Veri Portalı ile birçok bilgiye hızlı şekilde erişme imkanı sunulduğunu aktaran Altay, "Portal ile yenilikçi çözümlerin üretilmesini, maliyetlerin düşmesini, etkinliğin artmasını, hemşehrilerimizin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, verinin kullanılması ve yorumlanması sayesinde daha etkin, etkili ve verimli kamu hizmeti sunulmuş olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni bilgi, fırsat ve iş modellerinin ortaya çıkması ve girişimcilerin doğru bilgiye tek kaynaktan erişerek daha hızlı ve etkin bir şekilde hemşehrilerimizin yararına projeler üretebilmesini amaçlıyoruz. Akademisyenler, girişimciler, uygulama geliştiriciler ve vatandaşlar "acikveri.konya.bel.tr" adresi üzerinden ulaşabildiği Konya Açık Veri Portalı'nda yeni veri ve güncelleme taleplerini de iletebiliyor."

Ulaşım, trafik, altyapı, iletişim teknolojileri, hizmet, coğrafi bilgi teknolojileri, yaşam, yönetişim, çevre ve tarım olmak üzere 10 kategoride yaklaşık 100 veri seti paylaşıldığı bildirilen portalla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"İlerleyen aşamalarda farklı kategorilerde sisteme entegre olmak isteyen Konya'ya hizmet veren diğer kurumların da verileri paylaşılabilecek. Vatandaşların mevcut veri setleri ile ilgili indirme, beğenme ve geri bildirimde bulunulabileceği portalda, herhangi bir çalışmada kullanmak üzere yeni veri seti talebinde de bulunulabilecek."