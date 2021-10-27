Konya Büyükşehir'den 360 derecelik fotoğraflarla sanal gezi uygulaması - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi ve turistik eserlerle çeşitli yatırımların 360 derecelik fotoğraflarla tanıtımının yapıldığı sanal gezi uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin her alanda tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Altay, hizmete sundukları uygulamayla Konya'nın tarihi, turistik ve önemli eserlerinin tanıtımını dijital ortama taşıdıklarını aktardı.

Uygulamayla ilgili değerlendirmede bulunan Altay, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz, 'www.360konya.com' adresinden 360 derecelik fotoğraflarla sanal gezi eşliğinde Konya'yı yeniden keşfetme imkanı buluyor. 2011, 2012, 2013, 2017 ve 2020 yıllarından Konya merkez ile ilçelerinin 360 derece fotoğraflarının yer aldığı siteyi ziyaret edenler, hem yüzeyden hem de havadan yapılan çekimler sayesinde şehri görmüş kadar keyif alıyor."

Açıklamada sanal geziyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"360 Konya ile başta Mevlana Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi olmak üzere; Alaaddin Tepesi, Akyokuş Tepesi, Meram, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, İnce Minare Müzesi, Kültürpark, Japon Parkı, Kule, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Sille Aya Elena Kilisesi gibi eserlerin detaylı ve farklı açılardan 360 derecelik fotoğraflarına erişilebiliyor. Ayrıca sistemde ilçelerin merkezleri de incelenebiliyor."