Konya Büyükşehir'den "Sıfır Atık Koordinasyon Toplantısı" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda ilçe belediyelerinin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, kentte sıfır atıkla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirdiklerini aktardı.

Uslu, toplantıyla ilgili, "Bu koordinasyon ile hep birlikte dayanışma içerisinde gerçekleştirebileceğimiz bir organizasyon. Artık farkındalık artmaya başladı. Bu çalışmaları geciktirmeden hızlıca hayata geçirelim. Çevre duyarlılığıyla ilk akla gelen şehir olalım." ifadelerini kullandı.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik de Sıfır Atık Projesi'nin, 2017 yılında bakanlık tarafından yarınlara temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakılması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirildiğini anımsattı.