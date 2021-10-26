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Konya Büyükşehir Genç İtfaiyeciler Yetiştirecek - Son Dakika

Konya Büyükşehir Genç İtfaiyeciler Yetiştirecek

26.10.2021 12:14
Konya Büyükşehir Genç İtfaiyeciler Yetiştirecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında "İtfaiyeci Eğitimi İşbirliği" protokolü imzalandı.

Protokol için düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok işte Konya'nın en köklü üniversitesiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

KONYA İTFAİYESİ TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ İTFAİYELERİNDENDİR

Başkan Altay, Selçuk Üniversitesi'nin hem şehre hem de belediyeye çok büyük katkılarının olduğunu ifade ederek, "Konya'mıza verdikleri katkıdan dolayı tüm akademik kadroya ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bugün itfaiye konusunda ciddi bir protokol imzalıyoruz. Konya İtfaiyesi Türkiye'nin en güçlü itfaiyelerinden birisidir. Konya İtfaiye Eğitim Merkezimiz Türkiye'de TSE Belgeli ilk ve en büyük eğitim merkezidir. Yurt içinden ve yurt dışından gelen itfaiyecilere ciddi eğitimler veriyoruz. Bu protokolle birlikte İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan öğrencilerimiz Sancak İtfaiye Merkezi'mizde gerekli ekip ve ekipmanlarla birlikte eğitimlerini tamamlayacaklar. Stajlarını itfaiye merkezinde gerçekleştirecekler ve tüm Türkiye'ye inşallah önemli hizmetlerde bulunacaklar. İtfaiyemizi güçlendirmek için ciddi bir alım gerçekleştirdik. İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu mezunu genç itfaiyecilerimizle itfaiye ekibimizi takviye ettik." dedi.

İTFAİYECİLERİMİZİN DAHA İYİ ŞARTLARDA YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy da Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolüne bir yenisini daha eklediklerini vurgulayarak, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İtfaiyeciler son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarla çok fazla ön plana çıktılar. Bizler de genç itfaiyecilerin daha iyi yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımızdan destek talep ettik. Bu desteklerimizi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir genç itfaiyecilerimizin daha iyi şartlar da yetişmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy tarafından "İtfaiyeci Eğitimi İşbirliği" protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Genç İtfaiyeciler Yetiştirecek - Son Dakika


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