Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Konya 'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu