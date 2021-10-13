Üye Girişi
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü

13.10.2021 12:05

Konya'da 6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da 6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'ndeki bir sitenin 6'ncı katında annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Furkan Karakaya, sabah saatlerinde eğitim gördüğü çıraklık okuluna gitmek için evden çıktı.

Karakaya, bu sırada bilinmeyen bir nedenle apartmanın merdiven boşluğuna düştü.

Olaydan bir süre sonra, siteye elektrik tesisatı kontrolü yapmaya gelen görevli, apartman boşluğunda Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek gözyaşı döken Karakaya'nın yakınlarını, komşuları teskin etmeye çalıştı.

Karakaya'nın cenazesi, ilk incelemenin ardından cenaze aracıyla morga gönderildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.

6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü
6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum 13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu 13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti 12:36 ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı 12:25 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü 12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı
Mahkemede kendisine 11:49 Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor

Son Dakika Haberleri
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
12:24 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı Yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü aranıyor! Fahrettin Koca istenilen özellikleri tek tek sıraladı         
13:24
Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş         
13:19
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız         
12:36
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü         
12:17
Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor         
11:52
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın         
11:03
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 13:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: 6. kattan merdiven boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement