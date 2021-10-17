Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da yağmur nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıkan minibüs ağaca çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.
Kadınhanı ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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