Konya'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 DYB 84 plakalı Mitsubishi marka akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye devrilen tankerden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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