Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

KONYA'da çıkan bıçaklı kavgada Ceyhun Ayhan (21) kalbinden, Serkan Karakuş ise bacağından yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Sultan Veled Caddesi'nde meydana geldi. Ceyhun Ayhan ve Serkan Karakuş, sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyüp kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Karakuş bacağından, Ceyhun Ayhan ise kalbinden bıçaklandı. Karakuş kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaraladığı Ayhan'a ise çevredeki vatandaşlar evlerinden getirdikleri havlu ile tampon yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhun Ayhan'ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.