Konya'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri 24 saat görev başında - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmeye yönelik 24 saat çalışma yürütüyor.

Hayvanlara karşı işlenen birçok suçun önlenmesini sağlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, faaliyet gösterdiği bir yıl içinde 690 ihbara yanıt verdi.

Hayvanlara kötü davranma suçundan 5, yasak ırk hayvan besleme suçundan 30, hayvan dövüştürme suçundan 5 şahsa işlem yapıldı.

Benzeri suçların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile doğal ortamından koparılması ve avlanılması yasak olan 2 ceylan ve 76 keklik kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Toplamda 47 şahsa 371 bin 479 lira para cezası uygulandı. Hayvanlara zarar verdiği tespit edilen 27 kişiye ise adli işlem başlatıldı.