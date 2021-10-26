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Konya'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Konya'da helikopter destekli trafik denetimi

26.10.2021 20:38

Konya'da helikopter destekli trafik denetimi Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, trafik tedbirleri kapsamında helikopter ile kent merkezi ve Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde havadan trafik denetimleri gerçekleşti.

Konya'da helikopter destekli trafik denetimi

KONYA - Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, trafik tedbirleri kapsamında helikopter ile kent merkezi ve Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde havadan trafik denetimleri gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirleri kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri helikopter ile Konya merkez, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde havadan trafik denetimleri gerçekleşti. Denetimde, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere köy ve mahalle yolları ile şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi banketlerde, şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler uygulama yapan ekiplere bildirildi. Uygulama noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı. Hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda da bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yorgun olan sürücüler araçlardan indirilerek bir süre dinlenmeleri sağlandı.

Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak değil trafik güvenliğini esas alan, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Konya'da helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da helikopter destekli trafik denetimi
Konya'da helikopter destekli trafik denetimi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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