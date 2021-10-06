Üye Girişi
Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı - Son Dakika

Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı

06.10.2021 10:29
Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırdıktan sonra şüphelileri hastaneye götüren polis ekipleri, zanlıların yakınlarınca saldırıya uğradı.

İddiaya göre, Hankapı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.D, O.D. ve T.M. ile F.G, H.G. ve M.A.Ö'nün karıştığı kavgayı güçlükle ayırdı.

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine kavgaya karışan şüpheliler, ekipler tarafından Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen M.A.Ö, hastanedeki işlemleri sırasında taşkınlık yapıp, polis ekiplerine hakaret etti, sağlık çalışanlarına da zorluk çıkardı.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen M.A.Ö'nün yakınları A.Ö. ve Z.Ö. de polis ekiplerine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunarak, 3 polis ile 2 mahalle bekçisini darbetti.

Sağlık çalışanlarına da hakaret eden A.Ö. ile Z.Ö, takviye ekibin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi.

Polise direnen A.Ö, etrafa saldırarak hastanedeki tıbbi cihazlara da zarar verdi. A.Ö, kafasını kapıya vurarak polisin kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Hastanede görevli ve şüphelilerin yakını olan bir sağlık çalışanının, polis ekiplerine mukavemet gösterdiği iddia edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürülürken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayda yaralanan 3 polisten birine 5 gün, mahalle bekçilerinden birine de 3 gün "iş göremez" raporu verildiği öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, zanlıların hastanede taşkınlık çıkardığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastaneye gelen şüpheli yakınlarının, polis ve sağlık çalışanlarına mukavemet göstermesi, ekiplerin de hastane içerisinde devam eden kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Karapınar, Hakaret, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak 10:24 PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı 10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı 10:05 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak 09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi 09:43 İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu

Son Dakika Haberleri
10:24 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:53 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu         
10:25
PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?         
10:21
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar         
09:46
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:35:21. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da kavgaya karışan grubun yakınları hastanede 3 polisle 2 bekçiyi yaraladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement