Konya'da kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren patlayıcı madde fabrikasına ait, işletmeye yaklaşık 150 metre mesafede kurulu bulunan ve içerisinde kimyasal boya olan çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, fabrika sahiplerinden İbrahim Sarıibiş (31) ile Şaban Toptaş (37) yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Toptaş, Konya'ya sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.