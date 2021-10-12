KONYA'DA KİTAP GÜNLERİ HEYECANI - Son Dakika

KONYA'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Kitap Günleri'nde bu yıl da 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar, okur severlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri, pandemi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından bu yıl yeniden kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin gastronomi ve bilim festivallerinden sonra önemli bir etkinliğe daha hazırlandığını belirterek, Türkiye'nin en çok kütüphaneye gidilen şehrinde Kitap Günleri'nin yaklaşmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

1 milyondan fazla kitabın okur severlerle buluşacağını ifade eden Altay, "Bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlikle Kitap Günlerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kitap Günlerimiz 15 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacak. 24 Ekim'e kadar tüm kitapseverleri Konya'mıza bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Sadece Konya değil, bölge illerin tamamındaki kitapseverlerin kitapla buluşması için herkesi Konya'ya bekliyoruz? diye konuştu.

Uzaktan eğitim nedeniyle geçen yıl öğrencilere kitap sevgisini aşılayamadıklarını ifade eden öğretmen Emel Ayas, 'Pandemi nedeniyle kitap fuarlarından mahrumduk. Geçen sene uzaktan eğitimler nedeniyle kitap sevgisini çok aşılayamadık öğrencilerimize. Konya Kitap Günleri'nin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Birçok yazarı ve kitabı aynı anda görmek çocuklara ayrı bir haz veriyor' dedi.

Öğretmen Osman Yiğit de, 'Biz okul olarak kitap fuarlarını ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla beraber hem kitap alıyoruz hem oradaki yazarlarla görüşme ve tanışma imkanımız oluyor. Çocuklarımıza Konya Kitap Günleri'ne aileleriyle birlikte gitmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar da gayet memnun' ifadelerini kullandı.

Sevdikleri yazarlarla ve kitaplarla buluşacak olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler de Konya Kitap Günleri'ni sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yeni nesillere kitap sevgisinin aşılanması, okuyan ve araştıran bir nesil yetişmesi amacıyla düzenlenen Konya Kitap Günleri, şehrin kültür hayatına da önemli katkıda bulunuyor. Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olma özelliğini taşıyan Konya Kitap Günleri kapsamında 10 gün boyunca Türkiye'nin önemli kalemleri Konya'da okurlarıyla bir araya gelecek. 15-24 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Konya Kitap Günleri'nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinliğe imza atılarak adeta kitap bayramı yaşanacak.