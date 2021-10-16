Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde obruğa düşen tilki uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Reşadiye Mahallesi'nde, 10 metre derinliği olan obruğa düşen tilki, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.
Vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli parklar 8. Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, tilkiyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Veteriner hekim kontrolünün ardından tilki, tekrar doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
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