Konya'da obruğa düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika

Vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli parklar 8. Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Reşadiye Mahallesi'nde, 10 metre derinliği olan obruğa düşen tilki, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

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