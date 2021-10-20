Konya'da okul servislerine denetim - Son Dakika

Konya'da öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları denetlendi. Denetimlerde kontrol edilen 980 araçtan 71'ine kusurlu görülerek çeşitli maddelerden idari işlem yapıldı.

Okulların açılmasıyla önem kazanan ve pandemi döneminde çocukların salgından korunması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlarda ilk sıralarda yer alan okul servis araçları, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde öğrenci servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışıp çalışmadıkları ve pandemi sürecinde gerekli olan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için öğrenci servisi hizmeti veren araçların işletme ruhsatları ile yetki belgelerinin yanı sıra yönetmelikte belirtilen kriterlere uygunluğu da kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları denetimi yapan yetkililer, şoförlere ve öğrencilere korona virüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Denetimler kapsamında 980 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 71 araç ve sürücüsüne trafik ekiplerince işlem yapıldı. - KONYA