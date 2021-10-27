Konya'da otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada; otomobil sürücüsü Altundağ ile otomobildeki Fatma Yorgancı, Mehmet Altundağ ve Ayşe Altundağ yaralandı.

Mustafa Altundağ idaresindeki 42 AFF 008 plakalı otomobil ile Hasan Kahveci 'nin kullandığı 42 AEH 219 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Kızılcalar Mahallesi hayvan pazarı civarında çarpıştı.

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