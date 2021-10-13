Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bitir ve otomobilde bulunan eşi Seyyare Bitir yaralandı.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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